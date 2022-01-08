Японский игрок «Рубина» Сайто вернулся на родину

Японский футболист «Рубина» Мицуки Сайто продолжит карьеру на родине в клубе «Гамба Осака», информирует пресс-служба казанского клуба.

22-летний полузащитник был исключен из заявки «Рубина» в августе прошлого года. Сообщалось, что он покинул клуб по обоюдной договоренности с казанской командой.

Сайто перешел в «Рубин» из «Сенан Бельмаре» на правах аренды с правом выкупа в декабре 2020 года. В составе команды Слуцкого японец провел всего три матча в этом сезоне.

После 18 туров «Рубин» с 22 очками занимает десятое место в чемпионате РПЛ.