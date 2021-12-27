Японский центр в Нижнем Новгороде 20 лет тесно сотрудничает с бизнес-сообществом РТ

В 2021 году исполнилось 20 лет нижегородскому филиалу АНО «Японский центр по развитию торгово-экономических связей». Все эти годы организация тесно сотрудничает с бизнес-сообществом Республики Татарстан, для которого проводит бизнес-семинары и организует стажировки.

Открытию филиалов Японского центра в России предшествовали договоренности между правительствами двух стран о техническом содействии. В октябре 1994 года заработало первое отделение Японского центра в Москве, а с открытием филиала в Нижнем Новгороде за­вершилось построение филиальной сети. В настоящее время, помимо Нижнего Новгорода, филиалы Японского центра работают в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве, где расположен главный офис. Основная задача филиалов — содействовать повышению квалификации и бизнес-компетенций российских специа­листов. Основное внимание направлено на предприятия малого и среднего бизнеса. Для них организуются стажиров­ки в Японии на современных предприятиях, проводятся семинары и вебинары с японски­ми экспертами.

На фото директор Японского центра в Нижнем Новгороде Кунугида Ютака

«Наш центр ведет деятельность в четырех направлениях: проведение семинаров и вебинаров с японскими экспертами, бизнес-матчинг российских и японских компаний, знакомство с японским языком и культурой, организация стажировок в Японии. Уже более 500 российских специалистов из 13* регионов мы отправили на стажировку в Японию. Стажировки проводятся по таким направлениям, как туристический бизнес, городская экология, кайдзен, управление малыми и средними предприятиями, IT, модернизация медицины, активизация региональных экономик и так далее», – отметил директор Японского центра в Нижнем Новгороде Кунугида Ютака.

Он рассказал, что каждый месяц проводятся семинары с представителями японского бизнеса и научного сообщества, в которых приняли участие более 15 тыс. российских специалистов. Для желающих познакомиться с японским языком, культурой и традициями Японии последние 5 лет активно проходят встречи разговорного клуба «Радуга».

«Эффективная работа организации в Татарстане невозможна без информационной поддержки нашего партнера: Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Благодаря сотрудничеству мероприятия Японского центра помогают вносить вклад в развитие предпринимательской среды региона. На ближайший год нами запланировано много мероприятий для предпринимателей и специалистов в разных областях. И мы приглашаем всех желающих принять в них участие», — подчеркнул Кунигида Ютака.

*Японский центр в Нижнем Новгороде ведет деятельность в следующих регионах: Нижегородская область, Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Ульяновская область, Свердловская область.