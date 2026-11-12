Японский центр сертификации начал новую волну отзыва «цифровых паспортов»

Один из крупнейших центров сертификации в мире, японский GlobalSign, решил провести новый массовый отзыв SSL/TLS-сертификатов у российских сайтов и направил в начале ноября соответствующее уведомление компании «Руцентр» (входит в группу «Рунити»). Об этом рассказал руководитель развития доменов и сопутствующих сервисов «Руцентра» Георгий Казаров, передает РБК.

По словам представителя компании, речь идет о десятках сертификатов разных организаций, некоторые из которых попали в последний санкционный список Европейского Союза. При этом он отметил, что с лета этого года российские организации столкнулись с несколькими воланами отзыва «цифровых паспортов». Помимо GlobalSign, сертификаты отзывал греческий удостоверяющий центр HARICA.

В последнем выпускали сертификаты те российские организации, у которых прежде их отозвал GlobalSign. Но греческий центр тоже организовал отзыв, причем за несколько секунд. В результате у владельцев сайтов не было времени адекватно отреагировать на ситуацию, констатировал Казаров.

В общей сложности зарубежные центры отозвали около 11 тыс. сертификатов приблизительно у 1,3 тыс. российских организаций. Из них GlobalSign отозвал 4830 сертификатов, HARICA – 3456. Прежде всего с отзывами сталкиваются компании, попавшие в санкционные списки Евросоюза и США, поскольку центры должны выполнять требования Международного консорциума CA/Browser Forum, пояснил он.

CA/Browser Forum – это глобальный регулятор, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров – Google, Apple, Microsoft, Mozilla. Он устанавливает единые правила выпуска и отзыва цифровых сертификатов. Еще 4 мая вступили в силу обновленные требования – они прямо запрещают удостоверяющим центрам выдавать сертификаты компаниям из санкционных списков. Таким образом, проверка по OFAC SDN List, BIS Denied Persons List и их европейским аналогам стала из рекомендательной обязательной.

Впрочем причиной отзыва могут стать требования законодательства той страны, в которой расположен удостоверяющий центр, или жалобы третьих лиц, заметил представитель «Руцентра».

Впрочем, порой удостоверяющие центры допускают ошибки и отзывают сертификаты, не подпадающие под перечисленные выше причины. Тогда компания пытается выстроить диало, чтобы убрать их из списка отзываемых. «Первые разы получалось плохо, но в каждой следующей волне отзывов всегда есть сертификат, по которому нам удается договориться с удостоверяющим центром и исключить его из списка отзывов», – заверил Георгий Казаров.

SSL-сертификат можно назвать «цифровым паспортом» сайта: он подтверждает его подлинность и шифрует трафик между браузером и сервером, делая его недоступным для перехвата (он отвечает за значок замка в адресной строке и протокол HTTPS). Без актуального сертификата зарубежные браузеры отказываются открывать сайт или предупреждают пользователя о небезопасном соединении. А это может привести к тому, что сервисы для клиентов или сервисы внутри организации не будут работать на подобных страницах.

Первую волну отзывов GlobalSign начал в середине июня, о чем сообщал «Татар-информ».