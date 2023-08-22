Японская компания Uniqlo окончательно ушла из России

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Японская компания Uniqlo отказалась от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из партнеров сети.

Собеседник рассказал, что площадки уже заняли другие ритейлеры. Владельцы ТЦ, где ранее были точки Uniqlo, также подтвердили эту информацию.

По словам главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, японская компания завершила свою деятельность на территории России, разорвав со штрафными санкциями контракты по аренде помещений. Уволенному персоналу выплатили по 11 окладов, а японских менеджеров перевели в другие страны.

В начале 2022 года под вывеской Uniqlo в нашей стране работало 49 магазинов, в марте компания сообщила «о временной остановке» работы торговых точек в нашей стране, а в последней отчетности (за III квартал текущего финансового года) говорится о «полном закрытии бизнеса».