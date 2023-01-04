Японская газета сообщила о казни бывшего главы МИД Северной Кореи

Бывший министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и еще четверо или пятеро северокорейских дипломатов могли быть казнены летом или осенью 2022 года. Об этом пишет японская газета Yomiuri, ссылаясь на десятки информированных источников.

Ли Ён Хо возглавлял МИД Северной Кореи с 2016 по 2020 год. По словам собеседников издания, принятию решения о его казни могла поспособствовать некая «проблема» в работе посольства КНДР в Великобритании, характер которой не уточняется. Там в разное время работали исчезнувшие дипломаты, включая экс-министра.

Один из источников заявил газете, что северокорейские власти стали усиленно следить за действиями своих дипломатов за границей. Он уточнил, что по имеющимся у него данным несколько близких к пропавшим чиновников уже опасаются сами стать жертвами новой «чистки».

Независимого подтверждения информации о казни бывшего министра пока нет. Власти Южной Кореи заверили агентство Yonhup, что проверят сведения Yomiuri по своим каналам.

До назначения на пост министра иностранных дел Ли Ён Хо был послом КНДР в Лондоне и представлял свою страну на шестисторонних переговорах по ее ядерной программе.

Yonhup отмечает также, что именно Ли Ён Хо «сыграл ключевую роль» в организации саммитов 2018 и 2019 годов с участием Высшего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына и бывшего на тот момент Президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Дипломата сняли с должности в 2020 году. Тогда его сменил Ли Сон Гвон, взамен которого в июне 2022 года был назначен Чхве Сон Хэ.