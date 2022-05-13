Япония запретила ввоз 3D-принтеров в Россию

Япония расширила список товаров и технологий, ввоз которых в Россию запрещен. В него попали и 3D-принтеры, передает ТАСС.

Обновленный список опубликовало министерство экономики, торговли и промышленности страны. Теперь он включает в себя 14 наименований. Кроме 3D-принтеров туда попали катализаторы для нефтепереработки, электронные и атомно-силовые микроскопы, а также оборудование для квантовых вычислений.

Ранее на этой неделе Япония обнародовала расширенные санкционные списки, о которых объявил премьер-министр Фумио Кисида. Санкции коснулись более 130 человек, в числе которых руководители ЛНР и ДНР. Также Японией были введены дополнительные экспортные санкции, расширившие перечень подпавших под ограничения компаний и организаций.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. В ответ на это страны Запада и некоторые страны Азии расширили антироссийские санкции.