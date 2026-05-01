Япония закупила партию российской нефти на фоне ситуации в Ормузском проливе

Япония закупила партию российской нефти на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива, через который ранее поступала значительная часть нефтяного импорта страны. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из данных мониторинговых сервисов и подтверждения компании-импортера, нефтяной танкер Voyager под флагом Омана в настоящее время следует у южного побережья японского острова Кюсю.

Ожидается, что 3 мая судно прибудет в порт Кикума на острове Сикоку, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

Отмечается, что ранее через Ормузский пролив Япония получала до 95% поставок нефти с Ближнего Востока.