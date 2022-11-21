Япония выделит почти 100 млн долларов странам, не поддержавшим резолюцию против России

Япония окажет безвозмездную помощь 19 государствам, не поддерживающим позицию Токио в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NHK.

Средства будут выделены по программе правительственной помощи в целях развития (Official development assistance, ODA). Так, 20 млн долларов получит Лаос, 12 млн — Вьетнам, 11 млн — Иран и еще ряд государств. Общая сумма поддержки достигает 91 млн долларов.

Тем не менее японский Минфин полагает, что эти средства нужно перенаправить на «стратегические» цели — для повышения влияния страны. В то же время МИД, в котором распределяется помощь, заявляет, что получателями средств будут неправительственные организации — она оказывается в качестве гуманитарной поддержки.