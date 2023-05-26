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Руc Тат
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Политика 26 мая 2023 06:31

Япония ввела запрет на экспорт для продукции ПАО «КАМАЗ»

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Власти Японии ужесточили антироссийские санкции. В обновленном списке находятся 24 физлица и 78 организаций. В отношении 80 организаций также введены экспортные ограничения, сообщает ТАСС.

По заявлению японского МИД под персональные санкции попали телеведущая Ольга Скабеева, командир батальона «Спарта» Артем Жога, представители командования Вооруженных сил России. В отдельном списке указаны имена ряда чиновников и прокуроров из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Они отмечены отдельно, так как Токио официально не признает присоединение регионов к России.

В числе организаций, оказавшихся в этом списке, — Центральный научно-исследовательский институт «Циклон», НПП «Электронстандарт», Уральский завод гражданской авиации и другие. Их активы на территории Японии, если такие имеются, будут заморожены, под запрет попадет осуществление любых финансовых операций с такими организациями.

Помимо этого, с 2 июня вступят в силу экспортные ограничения против 80 российских организаций, в том числе ПАО «КАМАЗ», фонда «Сколково», Фонда перспективных исследований, НПО им. С. А. Лавочкина и нескольких десятков других.

Как отметили в издании, теперь под рестрикциями Японии находятся 437 российских организаций.

#санкции #Япония
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