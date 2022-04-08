Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Япония ввела санкции против двух крупных российских банков, а также останавливает новые инвестиции в РФ, заявил японский Премьер-министр Фумио Кисида. Об этом сообщает РИА Новости.

«В свете событий мы расширяем санкции в отношении российских банков, в частности, против Сбербанка и Альфа-банка», – сказал политик.

Япония уже приняла несколько пакетов антироссийских санкций, включающих 101 фамилию и 130 организаций из Росссии. Также был запрещен экспорт 300 различных товаров и предметов роскоши в РФ.

Напомним, 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале российской военной спецоперации на территории Украины. После этого страны Запада ужесточили ограничения против РФ.