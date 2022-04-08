news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
8 апреля 2022  14:00

Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка

news_top_970_100

Япония ввела санкции против двух крупных российских банков, а также останавливает новые инвестиции в РФ, заявил японский Премьер-министр Фумио Кисида. Об этом сообщает РИА Новости. 

«В свете событий мы расширяем санкции в отношении российских банков, в частности, против Сбербанка и Альфа-банка», – сказал политик.

Япония уже приняла несколько пакетов антироссийских санкций, включающих 101 фамилию и 130 организаций из Росссии. Также был запрещен экспорт 300 различных товаров и предметов роскоши в РФ.

Напомним, 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале российской военной спецоперации на территории Украины. После этого страны Запада ужесточили ограничения против РФ.

 

 

 

#Япония #санкции Запада #российские банки
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное