Япония ввела санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Япония ввела санкции против России в связи с признанием Кремлем независимости ДНР и ЛНР. Об это сообщает РБК со ссылкой на Kyodo и Reuters.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ограничения предполагают запрет на выпуск российских облигаций и заморозку активов ряда граждан РФ.

Кроме того, Токио запрещает импортировать товары из самопровозглашенных народных республик, экспорт товаров туда, выдачу виз их представителям.

21 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и договоры с их главами о дружбе, сотрудничестве и взаимопонимании.