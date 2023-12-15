Япония ввела санкции против Фазлеевой, Садыкова и нескольких татарстанских заводов

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Япония ввела санкции против татарстанских предприятий и вице-премьера Лейлы Фазлеевой и главы Минмолодежи Рината Садыкова. Документы опубликованы на сайте японского МИД.

В список, предполагающий введение ограничений на экспорт, попали более 50 промышленных, авиационных, оборонных, судостроительных и исследовательских предприятий, среди которых Казанский государственный пороховой завод, Казанский оптико-механический завод, Зеленодольский завод имени А.М.Горького и АО «ЭНИКС».

Кроме того, в перечне фигурируют Ижевский электромеханический завод «Купол», Машиностроительная компания «Витязь» из Башкортостана, Ульяновский патронный завод, а также Уральский завод гражданской авиации, Улан-Удэнский авиационный завод, Хабаровский судостроительный завод, Восточная верфь, НПК «Техмаш» и другие. На сегодняшний день в списке 494 пункта с названиями организаций.

Еще одним документом обозначены организации, чьи активы будут заморожены в случае обнаружения. В него включены 43 предприятия, в том числе Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, а также Машинострои́тельная компания «Витязь» из Башкортостана, «Российские космические системы», детско-юношеское общественное движение «Юнармия» и пр. В списке 250 позиций.

Такие же ограничения вводятся против 18 физлиц, среди которых значатся вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи Ринат Садыков. Также рестрикции введены против уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, замминистра обороны Татьяны Шевцовой и некоторых представителей военного командования (генерал-полковника начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Александра Лапина, генерал-полковника Сергея Кузовлева, генерал-полковника Евгения Никифорова и др.). Всего в списке на сегодня 719 человек.