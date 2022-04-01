Япония ввела санкции против четырех организаций и трех физлиц из России

Власти Японии объявили о введении санкций против четырех российских организаций и трех физлиц. Причиной послужила якобы связь с нарушениями санкционного режима по отношению к КНДР. Об этом со ссылкой на заявление японского МИД сообщает ТАСС.

В санкционный список были включены Александр Гаевой, Александр Часовников и Роман Алар, а также компании «Аполлон», «РК Бриз», «Зил-М» и «Парсек». Кроме того, здесь же оказались шесть граждан КНДР, которые живут в Китае и России.

Согласно заявлению, все имеющиеся банковские счета и активы этих лиц в Японии, если такие есть, будут заморожены.

Ранее данные лица уже оказались в санкционном списке по КНДР, составленном США.