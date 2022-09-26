Япония ввела новые санкции и запретила импорт товаров для производства химоружия

Япония утвердила новый пакет антироссийских санкций, добавив в черный список еще 21 организацию, связанную с оборонной промышленностью. Кроме того, власти страны запретили поставлять в Россию товары, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

В числе организаций, против которых ввели новые рестрикции, оказались ОАО «Мосэлектронпроект», НПО «Эталон», АО «Энергия», Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», передает ТАСС со ссылкой на Минэкономики Японии.

Вступят в силу ограничения с 3 октября. Санкции против России ужесточились после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на Украине – с обращением к жителям страны он выступил 24 февраля.