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Япония введет запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра
С 9 августа в Россию перестанут поставляться японские машины с двигателем более 1,9 литра, гибридные автомобили и запчасти к ним. Об этом со ссылкой главы японского Минэкономики Ясутори Нисимуру сообщает РИА Новости.
«Меры будут обнародованы 2 августа, вступят в силу 9 августа. В соответствии с этим будет запрещен экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1900 миллилитров, гибридных автомобилей, шин для крупногабаритных автомобилей», — объяснил министр.
По его словам, запрет входит в комплекс мер, принимаемых для ограничения экспорта товаров, которые могут укрепить промышленную базу России.
«Министерство экономики внимательно следит за ситуацией на Украине, в тесном взаимодействии с мировым сообществом и прежде всего со странами „большой семерки“ и с другими министерствами приложит все силы для реализации запрета на экспорт», — добавил Нисимура.
Подержанные автомобили, напомним, составляли основную долю экспорта Японии в Россию.
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