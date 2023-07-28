Япония введет запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра

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С 9 августа в Россию перестанут поставляться японские машины с двигателем более 1,9 литра, гибридные автомобили и запчасти к ним. Об этом со ссылкой главы японского Минэкономики Ясутори Нисимуру сообщает РИА Новости.

«Меры будут обнародованы 2 августа, вступят в силу 9 августа. В соответствии с этим будет запрещен экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1900 миллилитров, гибридных автомобилей, шин для крупногабаритных автомобилей», — объяснил министр.

По его словам, запрет входит в комплекс мер, принимаемых для ограничения экспорта товаров, которые могут укрепить промышленную базу России.

«Министерство экономики внимательно следит за ситуацией на Украине, в тесном взаимодействии с мировым сообществом и прежде всего со странами „большой семерки“ и с другими министерствами приложит все силы для реализации запрета на экспорт», — добавил Нисимура.

Подержанные автомобили, напомним, составляли основную долю экспорта Японии в Россию.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года, решение о ее начале принял Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада в ответ начали ужесточать антироссийские санкции и оказывать Украине различную помощь, в том числе военную.