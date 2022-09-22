Япония введет санкции против российских военных и запретит поставки товаров для химоружия

Япония расширит антироссийские санкции в ответ на заявление Президента РФ о введении частичной мобилизации. Так, ограничения затронут лиц, связанных с армией, а также поставки товаров, связанных с химическим оружием. Об этом со ссылкой на главу МИД Японии Есимасу Хаяси сообщает ТАСС.

«Что касается ситуации на Украине, то в ходе встречи я разъяснил коллегам меры, которые Япония принимала до настоящего времени. Также я заявил, что мы расширим санкционные списки в отношении российских организаций, имеющих отношение к армии, а также запретим поставку в Россию товаров, связанных с химическим оружием», — перечислил министр в ходе состоявшейся в Нью-Йорке встречи со своими коллегами по Группе семи (G7).

С начала спецоперации Япония уже несколько раз вводила новые санкции против России. К настоящему времени в списках значатся свыше 700 россиян, белорусов, жителей ДНР и ЛНР и более 200 компаний. К экспорту запрещено свыше 400 наименований товаров.

Помимо этого, Япония заморозила активы ряда российских организаций и компаний, в частности банков.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

В Минцифры добавили, что повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через госуслуги.