Япония в июле снова начала импортировать нефть из России

Япония в июле снова начала ввозить нефть из России, объем которой в июне был доведен до нуля, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин страны.

По сравнению с июлем 2021-го в этом году объем импорта нефти из России сократился на 65,4%, сжиженного природного газа — на 26,1%. Также страна заметно нарастила поставки черного золота с Ближнего Востока.

Несмотря на сокращение объемов закупки российских энергоресурсов (нефти, газа и угля) в стоимостном выражении российский экспорт вырос на 45,1% по сравнению с 2021 годом на фоне роста мировых цен.

При этом японский торговый дефицит в двустороннем товарообороте вырос на 155%. Общий импорт Японии из России в июле увеличился на 31%, до 1,3 млрд долларов, а экспорт сократился на 49,5%, 303 млн долларов.