Япония в 40-й раз установила мировой рекорд по продолжительности жизни среди женщин

В 2024 году Япония вновь установила мировой рекорд по продолжительности жизни среди женщин. Как сообщило министерство здравоохранения страны, средняя продолжительность жизни японок составила 87,13 года. У мужчин этот показатель достиг 81,09 года.

Как уточняет телеканал NHK, Япония занимает лидирующую позицию среди женщин уже в 40-й раз. Что касается мужчин, страна находится на шестом месте в мире, уступая Швеции, Швейцарии, Норвегии и другим государствам.

По данным министерства, показатели по сравнению с предыдущим годом практически не изменились: у мужчин — без изменений (0,00%), у женщин – рост на 0,01%.