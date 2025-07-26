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Общество 26 июля 2025 14:53

Япония в 40-й раз установила мировой рекорд по продолжительности жизни среди женщин

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В 2024 году Япония вновь установила мировой рекорд по продолжительности жизни среди женщин. Как сообщило министерство здравоохранения страны, средняя продолжительность жизни японок составила 87,13 года. У мужчин этот показатель достиг 81,09 года.

Как уточняет телеканал NHK, Япония занимает лидирующую позицию среди женщин уже в 40-й раз. Что касается мужчин, страна находится на шестом месте в мире, уступая Швеции, Швейцарии, Норвегии и другим государствам.

По данным министерства, показатели по сравнению с предыдущим годом практически не изменились: у мужчин — без изменений (0,00%), у женщин – рост на 0,01%.

#Япония #долгожительство
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