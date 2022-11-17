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Ру Тат
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Экономика
17 ноября 2022  18:10

Япония увеличила экспорт медицинской продукции в Россию более чем на 800%

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В октябре этого года экспорт медицинской продукции из Японии в Россию увеличился на 804,1%. Кроме того, вырос экспорт комплектующих для компьютеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные японского Минфина. 

По сравнению с октябрем 2021 года объем поставок комплектующих для компьютеров в РФ вырос на 340,8%. Вместе с этим экспорт самих компьютеров из Японии в октябре снизился на 72,9%.

Также наблюдается снижение объемов экспорта генераторов (-46,8%), аудио- и видеоаппаратуры (-80%). Отмечается, что в октябре этого года из Японии в Россию начали ввозить на 20,8% больше автомобилей.

#Япония #экспорт #экономика
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