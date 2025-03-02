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Экономика 2 марта 2025 17:43

Япония стала в 5,4 раза больше экспортировать свою мебель из пластмассы в Россию

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В январе 2025 года в Россию привезли пластиковую мебель из Японии на 9 тыс. долларов. Это в 5,4 раза больше, чем за тот же месяц 2024-го, пишет «Российская газета».

Причем пластмассовая мебель стала единственным видом предмета обстановки, которую Япония отправляла в РФ в первый месяц текущего года. В свою очередь, в 2024-м российские компании чаще всего покупали мебель из Страны восходящего солнца для оборудования медицинских учреждений, стоматологий и ветеринарных клиник.

По итогам января 2025 года Россия заняла 13-е место в списке основных покупателей японской мебели. Первое место в этом списке заняла Польша (789,1 тыс. долларов), второе – Германия (776,5 тыс.), а третье – Франция (494,2 тыс.).

#Япония #экспорт #Россия #мебель
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