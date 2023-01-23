Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией

Несмотря на тяжелое положение в отношениях из-за ситуации вокруг Украины, Правительство Японии сохраняет свою политику, направленную на решение территориального вопроса и заключение мирного договора. Об этом заявил Премьер-министр Фумио Кисида, сообщает ТАСС.

«В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация из-за агрессии России против Украины, однако Япония будет продолжать придерживаться своей политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — отметил он во время выступления с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Стороны с середины ХХ века вели переговоры для того, чтобы разработать мирное соглашение по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. Весь архипелаг после окончания войны был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В марте 2022 года российский МИД заявил, что страна прекращает переговоры по вопросу мирного договора из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине. В сентябре Россия также расторгла договоренности об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.