Япония сохранит доли в проекте «Сахалин-1», несмотря на указ Путина

Япония намерена сохранить доли своих компаний в проекте «Сахалин-1», подчеркнул глава Минпромторга страны Укоити Хагиуда. Он отметил, что знает об указе Президента России Владимира Путина о запрете на сделки с долями в проекте, принадлежащими недружественным государствам.

«Нам известно об указе российского Президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами „Сахалин-1“ станут невозможны», — цитирует главу торгового ведомства РИА Новости.

Хагиуда рассказал, что сейчас Токио «уточняет детали», однако проект по-прежнему важен для Японии, так как является источником поставок нефти за пределами Ближнего Востока. Зависимость Японии от такого топлива достигает 90%.

«Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. В любом случае государство и бизнес будут действовать вместе в вопросе обеспечения стабильных поставок энергии. <...> Компании „Сахалина-1“ не должны продавать свои доли третьим странам или третьим компаниям, что касается нас, то мы продолжаем следовать прежним курсом и в ситуации никаких изменений нет», — сказал он.

5 августа Президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий до конца года запрет на сделки с долями, принадлежащими недружественным странам, в стратегических компаниях России и их «дочках». Мера распространяется в том числе на проекты «Сахалин-1» и Харьягинского месторождения.