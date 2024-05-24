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Япония снова расширила санкции против России
Правительство Японии ввело рестрикции против одного физлица и девяти юрлиц из России, в очередной раз обвинив российскую сторону в поставках вооружений из КНДР. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, под ограничения, предполагающие заморозку активов в случае их обнаружения, попали гендиректор государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимир Михейчик, сама авиакомпания, военный полигон Ашулук и командование военно-транспортной авиации РФ.
Кроме того, Токио в рамках санкций против РФ ввел ограничения против кипрских компаний IBEX Shipping и Azia Shipping.
МИД Японии в очередной раз обвинил Москву в якобы имевших место закупках вооружений у КНДР. Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в незаконном военно-техническом сотрудничестве с Пхеньяном.
Всего на данный момент Токио из-за ситуации на Украине ввело санкции против более 1 тыс. человек и свыше 120 организаций России. Были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия», Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний. Также японские власти утвердили список запрещенных к экспорту в РФ товаров и технологий — в нем сейчас около 800 наименований.
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