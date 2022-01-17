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Ру Тат
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Наука и образование
17 января 2022  07:08

Япония разрешила въехать 87 иностранным студентам, несмотря на закрытые границы

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Кабмин Японии разрешил 87 иностранным студентам в порядке исключения въехать в страну. На данный момент в стране действует запрет на выдачу въездных виз гражданам всех других государств, сообщает ТАСС. 

«Мы рассматриваем это как допустимое исключение в гуманитарных целях, которое отвечает нашим общественным интересам», — пояснил генсекретарь Кабмина Хирокадзу Мацуно.

Он отметил, что студенты будут учиться в вузах за японский государственный счет. Все учащиеся изучают естественные науки, что требует очной работы в лабораториях. Японские университеты активно добываются еще более широкого допуска иностранных студентов.

Запрет на выдачу новых виз действовал в стране с декабря 2020, в ноябре 2021-го было решено смягчить режим в первую очередь для студентов и стажеров из других стран, но из-за распространения «омикрона» с 30 ноября правительство вновь вернулось к прежней политике.

#коронавирус
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