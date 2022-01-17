Япония разрешила въехать 87 иностранным студентам, несмотря на закрытые границы

Кабмин Японии разрешил 87 иностранным студентам в порядке исключения въехать в страну. На данный момент в стране действует запрет на выдачу въездных виз гражданам всех других государств, сообщает ТАСС.

«Мы рассматриваем это как допустимое исключение в гуманитарных целях, которое отвечает нашим общественным интересам», — пояснил генсекретарь Кабмина Хирокадзу Мацуно.

Он отметил, что студенты будут учиться в вузах за японский государственный счет. Все учащиеся изучают естественные науки, что требует очной работы в лабораториях. Японские университеты активно добываются еще более широкого допуска иностранных студентов.

Запрет на выдачу новых виз действовал в стране с декабря 2020, в ноябре 2021-го было решено смягчить режим в первую очередь для студентов и стажеров из других стран, но из-за распространения «омикрона» с 30 ноября правительство вновь вернулось к прежней политике.