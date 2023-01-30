Япония раскритиковала Россию за позицию по промыслу около Курил

Позицию России по вопросу согласования консультаций, касающихся рыбного промысла японских рыбаков в районе Курильских островов, власти Японии назвали «неприемлемой». Речь идет о российской экономической зоне в районе Курил.

«Неприемлемо, что российская сторона пошла на такой шаг. Мы настоятельно призываем российскую сторону как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было начать промысел в кратчайшие сроки», – заявил секретарь Кабмина Хирокадзу Мацуно (цитата по ТАСС).

Напомним, накануне МИД РФ заявил, что из-за антироссийской санкционной политики Токио Россия не будет вести с Японией консультации по соглашению о морском промысле в районе Южных Курил. Россия категорически не приемлет какие-либо «протесты» японской стороны в связи с этим решением, подчеркнула глава ведомства Мария Захарова. Она добавила, что для возвращения к нормальному диалогу Японии следует стремиться к выправлению двусторонних отношений.

Япония и Россия подписали соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов в 1998 году.