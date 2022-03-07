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Общество
7 марта 2022  10:06

Япония присвоила России третий уровень опасности из четырех

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МИД Японии присвоил России третий уровень опасности из четырех существующих. Такая информация появилась на сайте министерства, сообщает РИА Новости.

Таким образом, ведомство рекомендует гражданам страны отказаться от поездок в Россию. Кроме того, на прошлой неделе регионам РФ, граничащим с Украиной, был присвоен самый высокий уровень опасности. Это означает, что всем японцам следует покинуть их.

В МИД Японии объяснили, что решение связано с ограничением полетов в Россию, введенным многими странами. Принятие таких мер означает, что «есть опасение, что эти ограничения будут еще более усилены». 

По данным министерства, в настоящее время в России находятся 2,4 тыс. граждан Японии.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили действия РФ и начали ужесточать санкции против нее.

#Япония #санкции #спецоперация на Украине
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