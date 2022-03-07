Япония присвоила России третий уровень опасности из четырех

МИД Японии присвоил России третий уровень опасности из четырех существующих. Такая информация появилась на сайте министерства, сообщает РИА Новости.

Таким образом, ведомство рекомендует гражданам страны отказаться от поездок в Россию. Кроме того, на прошлой неделе регионам РФ, граничащим с Украиной, был присвоен самый высокий уровень опасности. Это означает, что всем японцам следует покинуть их.

В МИД Японии объяснили, что решение связано с ограничением полетов в Россию, введенным многими странами. Принятие таких мер означает, что «есть опасение, что эти ограничения будут еще более усилены».

По данным министерства, в настоящее время в России находятся 2,4 тыс. граждан Японии.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили действия РФ и начали ужесточать санкции против нее.