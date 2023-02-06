Япония присоединилась к ограничению цен на нефтепродукты из России

К введению предельного лимита цены на российские нефтепродукты присоединилась Япония, сообщил МИД страны. Решение принято «в связи с нынешней ситуацией на Украине и в качестве вклада в международные усилия, предпринимаемые для решения этой проблемы и для мира во всем мире», подчеркнули в ведомстве.

«Наша страна вводит меры по запрету импорта сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных в России, выше предельной цены: для дорогостоящих нефтепродуктов – 100 американских долларов за баррель, для нефтепродуктов с низкой ценой – 40 американских долларов за баррель», – цитирует сообщение японского МИДа РИА Новости.

В силу ограничения вступят с сегодняшнего дня. Сделки, заключенные до этого, будут завершены по старым условиям.

Напомним, на прошлой неделе ЕС договорился о лимите цен на российские нефтепродукты на уровне $100 за баррель, на дисконтную нефтепродукцию – $45 за баррель. Топливные санкции западных стран против России вступили в силу с 5 февраля.