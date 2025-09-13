Япония предоставит Украине кредит на 246 млн долларов

Украина получит от Японии 246 млн долларов в кредит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское министерство финансов.

«Украина получит более 246 миллионов долларов от Японии в рамках проекта Всемирного банка в поддержку фискального управления», – говорится в материале на сайте ведомства.

Как уточняется, средства будут выделены в формате кредитного займа.

В 2024 году Украина столкнулась с рекордным дефицитом бюджета – 43,9 млрд долларов. Для его покрытия власти страны продолжают рассчитывать на поддержку международных партнеров. При этом на Западе новые пакеты помощи обсуждаются все дольше, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее предупреждал, что со временем международная поддержка будет сокращаться, и Киеву необходимо развивать внутренние источники финансирования.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял о нехватке средств для собственного производства вооружений и о задержках в поступлении западной помощи.