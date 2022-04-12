Япония объявила новые антироссийские санкции

Власти Японии утвердили новый санкционный пакет в отношении России. Под ограничения попали 28 юридических лиц и 398 юридических лиц.

С 12 мая Япония заморозит активы Сбербанка и «Альфа-банка». С 19 апреля вводится запрет на импорт некоторых видов древесины из РФ. Запрещены и новые инвестиции в РФ.

«Запрет на импорт вступит в силу с 19 апреля, под него попадают некоторые виды древесины, а также машинное оборудование и алкоголь», - приводит ТАСС слова министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуды.

Под санкции попали депутаты Госдумы и военнослужащие. Также в «черном списке» оказались жена и дочь Мария Лаврова и Екатерина Винокурова.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида еще 8 апреля сообщал о планах ввести новый пакет санкций. Он обещал ограничения в отношении Сбербанка и «Альфа-банка», а общее число физлиц под санкциями должно было достигнуть 550 человек.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. После этого страны Запада и некоторые государства в Азии стали ужесточать антироссийские санкции.

