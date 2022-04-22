Япония обозначила южные Курилы как «незаконно окупированные»

В докладе МИД Японии южные Курильские острова дипломаты обозначили как «незаконно оккупированные» Россией. Ежегодный доклад, называющийся «Синяя книга по дипломатии», был представлен в пятницу, передает РИА Новости.

Последний раз об оккупации Курил японские дипломаты упоминали в 2003 году.

Также в «Синей книге по дипломатии» впервые с 2011 года также появилось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией».

Последние два года Курильские острова определялись МИДом Японии как территории «на которые распространяется суверенитет Японии».