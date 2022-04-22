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Ру Тат
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Политика
22 апреля 2022  06:31

Япония обозначила южные Курилы как «незаконно окупированные»

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В докладе МИД Японии южные Курильские острова дипломаты обозначили как «незаконно оккупированные» Россией. Ежегодный доклад, называющийся «Синяя книга по дипломатии», был представлен в пятницу, передает РИА Новости.

Последний раз об оккупации Курил японские дипломаты упоминали в 2003 году. 

Также в «Синей книге по дипломатии» впервые с 2011 года также появилось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией».

Последние два года Курильские острова определялись МИДом Японии как территории «на которые распространяется суверенитет Японии».

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