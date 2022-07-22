Япония обеспокоена ростом военной активности России на Дальнем Востоке

Власти Японии обеспокоены ростом численности вооружений, размещаемых Россией на южных островах Курильской гряды, и намерены продолжать отслеживать военную активность РФ на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный доклад военного ведомства «Белая книга обороны Японии».

«Наблюдается рост военной активности Вооруженных сил России вокруг Японии, а также тенденция на продолжение размещения последних видов вооружений на Дальнем Востоке. Необходимо отслеживать данные тенденции с высокой обеспокоенностью», — говорится в документе.

В качестве примера в докладе упомянуто размещение береговых ракетных комплексов «Бастион» и проведение российских военных учений в Охотском море, а также совместные с Китаем учения, в том числе в регионах, расположенных вплотную к японской границе. Власти Японии также подчеркивают, что считают южные острова Курильской гряды своими «исконными территориями».

В июле Япония ввела новые санкции против России и Беларуси. Ограничительные меры затронули еще 57 физических и 90 юридических лиц.