Япония назвала недопустимым решение России о прекращении переговоров по мирному договору

Решение России о прекращении переговоров по мирному договору несправедливо и недопустимо, подчеркнул в ходе дебатов Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест. Мы не меняем свой курс на решение проблемы северных территорий и заключение мирного договора», — заявил он.

Однако Премьер добавил, что Япония «не в состоянии говорить о перспективах переговоров» с Россией.

Также Кисида отметил, что Япония не планирует пересматривать свой бюджет на текущий год, хотя в нем заявлены средства на развитие экономического партнерства с Россией. Решение связано с тем, что «эти средства направлены на поддержку японских предприятий».

Решение Москвы также прокомментировал генсек Кабмина Японии Хирокадзу Мацуно. По его мнению, сложившаяся ситуация «целиком и полностью спровоцирована нападением России на Украину», а действия РФ это не что иное как «перекладывание ответственности за происходящее на японо-российские отношения».

Ранее Россия включила Японию в список недружественных государств и отказалась от переговоров по мирному договору из-за введения страной односторонних санкций. Ограничения были ужесточены после начала Россией специальной военной операции на Украине, которая, как объяснил Президент РФ Владимир Путин, необходима, чтобы защитить мирное население, страдающее от агрессии со стороны киевского режима.