Япония направит 37 млн долларов на системы обнаружения беспилотников для Украины

Япония выделит 37 млн долларов в фонд НАТО — на средства в том числе предоставят Украине системы обнаружения БПЛА. Об этом передает ТАСС.

С таким заявлением выступила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава, которая находится с визитом в Киеве, где провела переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Также японский министр пообещала предоставить киевскому режиму пять мобильных газотурбинных генераторов — они должны помочь с электрификацией в зимний период.

О том, что Япония намерена выделить средства на системы обнаружения беспилотников, еще в прошлом году объявлял Премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.