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Япония направит 37 млн долларов на системы обнаружения беспилотников для Украины
Япония выделит 37 млн долларов в фонд НАТО — на средства в том числе предоставят Украине системы обнаружения БПЛА. Об этом передает ТАСС.
С таким заявлением выступила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава, которая находится с визитом в Киеве, где провела переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Также японский министр пообещала предоставить киевскому режиму пять мобильных газотурбинных генераторов — они должны помочь с электрификацией в зимний период.
О том, что Япония намерена выделить средства на системы обнаружения беспилотников, еще в прошлом году объявлял Премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.
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