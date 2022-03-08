Япония направила России протест из-за внесения в список недружественных стран

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Правительство Японии направило России протест в связи с тем, что ее внесли в список недружественных стран и территорий, передает РИА Новости.

«Внесение Россией (Японии — ред.) в качестве недружественной страны вызывает сожаление. По дипломатическим каналам нами был заявлен протест», — сказал Мацуно.

Ранее Правительство РФ утвердило список недружественных России стран, в который помимо стран ЕС, США, Великобритании и других вошла также и Япония.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о развертывании специальной военной операции на Украине. Решение было принято после обращений глав ДНР и ЛНР, призвавших Россию защитить Донбасс от украинских атак.

В Госдуму также внесен законопроект о защите жителей России в связи с действиями других стран.