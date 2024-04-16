Япония намерена остаться в российских проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

Российские проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» важны для поддержания энергетической безопасности Японии, поэтому Токио намерен и дальше участвовать в них. Об этом говорится в ежегодном докладе японского МИД «Синяя книга».

«Что касается энергетического сектора, японское Правительство проводит политику по постепенному отказу от зависимости от России, включая уголь и нефть, и действует так, чтобы минимизировать негативное воздействие на жизнь людей и бизнес», — отмечается в тексте.

Несмотря на это, оба проекта «Сахалин» по разработке нефти и природного газа являются исключением из этого правила.