Японец Юто Хишияма, победитель Международной олимпиады по татарскому языку, принял ислам

Юноша из Японии Юто Хишияма, изучивший татарский язык и победивший на Международной олимпиаде, принял исламскую веру в мечети города Токио.

«Я принял ислам. Вчера в Токийской мечети, основанной татарами, я надел татарскую тюбетейку и стал мусульманином», — написал он на своей странице в Инстаграм.

«Меня привлекает мысль о том, что перед Аллахом все равны, я собираюсь жениться на мусульманке, и по этим причинам я решил принять ислам. Моя семья поддержала мое решение», — сказал Юто корреспонденту ИА «Татар-информ».

По его словам, поначалу он сильно волновался. «Имам встретил меня очень тепло, и я успокоился. Впредь я постараюсь изучить свою религию», — отметил он.