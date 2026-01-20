Январский номер журнала «Казань» презентуют в Национальном музее РТ

Презентация январского выпуска журнала «Казань» пройдет 21 января в Национальном музее РТ. Новый номер посвящен истории казанского купечества и малоизвестным страницам торговой и общественной жизни города, сообщили в Телеграм-канале музея.

Программа мероприятия включает театрализованную экскурсию и встречу с авторами журнала. В 15:00 начнется экскурсия, которая познакомит участников с экспонатами и музейными предметами, отражающими купеческую культуру, торговлю и повседневную жизнь Казани и Татарстана. Гости смогут увидеть редкие артефакты, связанные с этой темой.

В 15:30 состоится презентация журнала и открытая встреча с авторами номера. Посетители смогут задать вопросы, обсудить материалы выпуска и узнать подробности о работе над журналом.

Вход на мероприятие свободный.

Фото: https://t.me/tat_museum