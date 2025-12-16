Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы

Решение киевского суда заочно приговорить бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в организации незаконной переправки через государственную границу и подстрекательстве к дезертирству вступило в силу. Об этом сообщает «ТАСС».

Киевский апелляционный суд отклонил жалобы защиты, оставив без изменений приговор, который изначально был вынесен Подольским районным судом Киева 28 апреля.

По тому же делу к 10 годам лишения свободы был заочно приговорен бывший замначальника управления государственной охраны Украины и начальник службы безопасности президента Константин Кобзарь. Его приговор также вступил в законную силу, отметили в офисе генпрокурора.

После госпереворота в феврале 2014 года Янукович, его охрана и большинство членов правительства покинули страну, что украинское следствие квалифицировало как дезертирство.

Янукович занимал пост президента с 2010 по 2014 год. Ранее в 2019 году он был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Кроме того, бывшему президенту инкриминировали госизмену по другому делу – за подписание в 2010 году соглашения с Россией о продлении базирования Черноморского флота ВМФ РФ в Севастополе.