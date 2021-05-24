Яндекс запустил проект «Помощь рядом» в Казани

Социальный проект Яндекса «Помощь рядом» начал работать в Казани. Теперь благотворительные фонды, которые помогают маломобильным людям в столице Республики Татарстан, смогут бесплатно перевозить своих подопечных на такси.



Подопечных фондов и их сопровождающих перевозят водители из таксопарков — партнёров сервиса Яндекс Go. Все водители имеют высокий рейтинг, а перед тем, как начать работу с «Помощью рядом», проходят специальный инструктаж.



Сейчас к «Помощи рядом» подключено восемь благотворительных фондов, действующих в городе. Это «Детская следж-хоккейная лига», «Спина бифида», «Галчонок», «Движение вверх», «ОРБИ», «Хрупкие люди», «Альпари» и «Подарок Ангелу». Все они заботятся о людях с особыми потребностями.



«Наш фонд опекает детей, оказавшихся в трудной ситуации. Многие из них нуждаются в реабилитации. Чтобы занятия принесли результат, важно посещать их регулярно, — отмечает Наталья Гилязева, руководитель благотворительного фонда „Альпари“. — Бесплатное такси позволяет не беспокоиться о том, как добраться до реабилитационного центра и обратно. „Помощь рядом“ не просто помогает нам с транспортом, но и повышает качество жизни наших подопечных и их семей».



Поездки оплачиваются из средств Яндекса и пожертвований пользователей. Поддержать проект может каждый — достаточно включить округление в приложении Яндекс Go. После этого стоимость каждой поездки на такси будет округляться в большую сторону до числа, кратного десяти. К примеру, если поездка обошлась в 142 рубля, с карты будет списано 150 рублей. Разница будет направлена на оплату такси для маломобильных людей.



«В основе проекта лежит идея системной благотворительности, — говорит руководитель „Помощи рядом“ Ольга Никитушкина. — Помогать другим готовы многие, но не все понимают, как это сделать. Мы предлагаем простой и понятный способ — округление. Отчисляя небольшую сумму с каждой поездки, пользователи Яндекс Go дарят свободу передвижения маломобильным людям в разных городах страны. Сам Яндекс каждый месяц переводит в фонд „Помощи рядом“ пять миллионов рублей».



Яндекс запустил «Помощь рядом» в марте 2020 года. Сейчас проект организует бесплатные поездки на такси в 16 российских городах. За последние полгода подопечные благотворительных фондов совершили более 37 тыс. поездок. В проекте участвует более 70 тыс. водителей. Яндекс также предоставляет некоммерческим организациям бесплатный доступ к своим сервисам для бизнеса и выдает гранты на размещение социальной рекламы — это тоже часть проекта «Помощь рядом».



