news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 9 сентября 2024 14:48
ERID: 2VSb5xF2uwE

Яндекс Такси внедрил сервис «Этикетка» от билайн бизнес для поддержки HR-процессов

Скопировать ссылку

Яндекс Такси, российская платформа для вызова такси и доставки, внедрил сервис «Этикетка» от билайн бизнес, который призван вернуть доверие к телефонным вызовам. Теперь при совершении исходящих звонков водителям, например, с целью найма или удержания, на экране их телефона будет отображаться не только номер, но и название компании, что помогает повысить уровень доверия и значительно улучшает контактность.

Внедрение этой технологии уже показало результаты: в период тестирования сервиса было зафиксировано двукратное увеличение доли отвеченных вызовов. Это особенно важно в таких областях, как рекрутинг и удержание персонала, где оперативное взаимодействие играет ключевую роль.

Сервис «Этикетка» позволяет компаниям передавать вместе с голосовым вызовом и номером вызывающего абонента дополнительную информацию, которая отображается на экране телефона клиента. При этом для использования сервиса клиентам не требуется устанавливать дополнительные приложения.

«С помощью «Этикетки» от билайн бизнес компании не только повышают результативность своих звонков, но и проявляют заботу о безопасности клиентов. Причем область применения может быть совершенно разной. «Этикетка» оказывается полезной и в рекрутинге, и в продажах, и в службе поддержки пользователей. Мы благодарим Яндекс Такси за сотрудничество», – отмечает Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом».

Сегодня «Этикеткой» пользуются более 800 компаний, работающих в таких сферах, как доставка, ритейл, финансы, туризм, телеком и др. Сервис работает внутри и вне сети билайн при наличии технических возможностей и соглашения с другим оператором, а способ и возможность отображения информации из «Этикетки» зависит от технических параметров сети, модели устройства, использования абонентом услуг АОН/антиАОН.

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru

#такси #яндекс такси #билайн
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100