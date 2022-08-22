Яндекс Такси и таксопарки обновят тарифы в Нижнекамске

Сервис Яндекс Такси и сотрудничающие с ним таксопарки обновят тарифную сетку в Нижнекамске. При этом заметного роста стоимости поездок для клиентов не произойдет, а интерес водителей к работе в системе должен вырасти.

Например, если раньше поездка в Нижнекамске длиной 4 километра и длительностью 8 минут по тарифу «Эконом» могла стоить 76 рублей, то теперь ее стоимость будет равняться 80 рублям.

Если спрос на поездки высок, срабатывают алгоритмы динамического ценообразования и начинает действовать повышающий коэффициент. В частности, из-за постоянной нехватки машин и водителей в первой половине этого года коэффициент действовал в большинстве случаев.

Новая структура тарифов обеспечит водителям необходимую плотность заказов. Это обеспечит им стабильный доход, который к тому же может оказаться выше, чем раньше. Это должно привлечь к сотрудничеству с сервисом новых водителей. Соответственно, в будущем повышающий коэффициент станет срабатывать реже.

«Это решение мы приняли совместно с нашими партнерами в регионе таким образом, чтобы, с одной стороны, улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание, а с другой – по-прежнему остаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории», — объяснили в пресс-службе сервиса.

О фактических изменениях таксопарки и Яндекс Такси в самое ближайшее время напрямую оповестят водителей.