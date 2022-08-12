«Яндекс» сделал новое улучшенное предложение по партнёрству с Кубком России

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что компания «Яндекс» сделала новое улучшенное предложение по поводу партнёрства с Кубком России по футболу.

Накануне «Яндекс» совместно с букмекерской компанией предложили за права по показу Кубка России свыше 2 млрд рублей.

«Рабочая группа РФС получила обновлённое улучшенное предложение от «Яндекса». Лично мне нравятся такая высокая конкуренция и интерес к российскому футболу. Вчера лига высказала своё мнение о партнёрстве в рамках проведения Кубка России, основываясь на заключениях членов рабочей группы от РПЛ. Мы проинформировали о своём решении коллег из РФС, которые будут принимать финальное решение», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Стоит отметить, что окончательное решение по выбору медиапартнера и титульного спонсора примет бюро исполкома или исполком РФС.