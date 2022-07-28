Россиян предупредили о мошеннических звонках с использованием «Алисы»

«Яндекс» предупредил россиян о мошеннических звонках, которые якобы совершает голосовой помощник «Алиса».

«Звонок с неизвестного номера. Вы решаете ответить — вдруг что-то важное — и слышите знакомый голос: „Привет, я Алиса“. Голос предлагает что-нибудь заманчивое — например, новый способ быстро заработать денег на бирже. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, — положить трубку», — цитирует ТАСС сообщение компании. Используя «Алису», злоумышленники хотят получить доступ к чужим банковским картам.

Номера, с которых звонит якобы «Алиса», заносятся в черный список, но мошенники постоянно их меняют, добавили в компании и подчеркнули, что голосовой помощник никогда и никому не будет звонить самостоятельно.