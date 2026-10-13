«Яндекс Пэй» не будет считать просроченными платежи по кредитам в дни сбоев

Платежи по «Супер Сплиту» и кредитам «Яндекса», срок погашения которых пришелся на период сбоев в работе «Яндекс Пэй», не будут считаться просроченными. Условия выплат при этом останутся прежними, сообщил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов.

«Если в дни недоступности сервиса у вас был платеж по “Супер сплиту” или нашему кредиту, мы не будем считать его просроченным или менять условия погашения. Оплатить можно будет позже, когда восстановится возможность оплаты», – сказал Пирогов, слова которого приводит телеграм-канал компании.

Если пользователям начислят пени за такие платежи, им рекомендуют обратиться в службу поддержки. По словам Пирогова, денежные взыскания возместят.

Кроме того, «Яндекс Пэй» постепенно восстанавливает работу после сбоев. Часть пользователей уже получила доступ к переводам и платежам. Также поэтапно возобновляются переводы в «Сейвах», по Системе быстрых платежей и банковским реквизитам. При этом сервис пока работает нестабильно.

Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами доступна в полном объеме.

В качестве компенсации за перебои «Яндекс Пэй» повысит ставку по накопительным счетам в «Сейвах» до 20% годовых на неделю – с 11 по 17 октября включительно. Повышение распространяется на всех действующих пользователей накопительных счетов и не требует выполнения дополнительных условий. Информация о начислениях будет постепенно появляться в истории операций.

Сбои в работе сервисов «Яндекса» начались на фоне повреждения инфраструктуры компании. В воскресенье дата-центр во Владимире полностью остановил работу после атаки беспилотников. На предыдущей неделе в результате атак также пострадали центры обработки данных в Сасове Рязанской области и Калуге. Перебои затронули в том числе сервисы такси, заказа еды, платежей и умные устройства.