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Общество 19 июня 2023 07:24

«Яндекс» оштрафован на 2 млн рублей за непредоставление ФСБ данных о пользователях

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Московский мировой суд наложил на «Яндекс» штраф в размере 2 млн рублей. Крупная площадка наказана за повторное непредоставление данных о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги» ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.

Информация должна предоставляться ФСБ для розыска людей либо в целях обеспечения безопасности страны.

«Судом в отношении компании назначен административный штраф в размере 2 млн рублей, который был обжалован и вступил в законную силу», — заявила источник агентства.

По ее словам, постановление суда было обжаловано в апелляции и уже вступило в силу. При этом представитель площадки признал обвинения, прозвучавшие в суде, и призвал не назначать компании максимальный штраф — 6 млн рублей.

#штраф #Яндекс
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