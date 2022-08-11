«Яндекс» и букмекеры предложили свыше 2 млрд рублей за показ матчей Кубка России

Стали известны финансовые подробности предложения «Яндекса» и букмекера за права по показу Кубка России по футболу. Об этом сообщает «Чемпионат».

Так, в своем совместном предложении по показу матчей Кубка, за которое проголосовало большинство клубов РПЛ, «Яндекс» и букмекерская компания предлагают 2,1 млрд рублей.

«Клубы проголосовали за этот вариант из-за того, что показ матчей на «Яндексе» привлечёт новую аудиторию. Но «Яндексу» предстоит договориться с «Матч ТВ» о разделении показа матчей категории топ, потому что только в этом случае букмекер из этой связки будет готов выполнить свои обязательства. Матч ТВ хочет получить 35% от всех матчей, большинство которых должны быть категории топ на своих каналах», — сообщает источник.

Стоит отметить, что окончательное решение по выбору медиапартнера и титульного спонсора примет бюро исполкома или исполком РФС.