«Яндекс Go» и Uber подтвердили сбои в работе приложений по вызову такси

В пятницу, 24 июня, во многих городах России пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов по заказу такси. В «Яндекс Go» и Uber подтвердили наличие проблем с приложениями, передает ТАСС.

«Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сообщили в пресс-службе агрегаторов.

Пользователи сообщают, что при попытке заказать такси, на экране смартфона появляются сообщения «Не удалось завершить операцию», «Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается» или «Неизвестная ошибка».