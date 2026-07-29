Яна Рудковская заявила, что Плющенко не включили в Зал славы из-за политики

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Яна Рудковская заявила, что ее супруга Евгения Плющенко не включили в Международный зал славы фигурного катания из-за политических причин.

«Евгения Плющенко хотели включить в Зал славы, но вмешались политические обстоятельства. Это было в 2022 году, как раз перед началом СВО. Конечно, это огромная несправедливость», — приводит ее слова Sport24.

Рудковская подчеркнула, что фигурист однозначно заслужил это признание:

«За последние 100 лет только у него есть четыре медали на четырёх разных Олимпиадах. Он доминировал на международной арене на протяжении четырёх циклов».

Плющенко пока остаётся единственным российским фигуристом, не включенным в Зал славы, несмотря на его выдающиеся достижения. Вопрос о его признании остаётся открытым. Рудковская выразила надежду, что справедливость восторжествует.