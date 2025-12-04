Ян Ярмощук анонсировал двухлетнюю реконструкцию основного здания «Адониса»

Создатель дизайн-завода (квартала) «Флакон» в Москве (сейчас объект продан им и переименован), а теперь совладелец и управляющий партнер «Адониса» Ян Ярмощук анонсировал двухлетнюю реконструкцию комплекса зданий казанской фабрики «Адонис».

«Реконструкция будет проходить еще два года, но мы решили, что мероприятия могут проходить здесь уже сейчас», – сказал Ярмощук на пленарной сессии конференции «Диалоги», которая открылась сегодня в корпусе фабрики, выходящем на улицу Профсоюзную.

Мероприятие с участием мэра Казани Ильсура Метшина и главного архитектора города Ильсияр Тухватуллиной проходит в помещении цеха на 4-м этаже с панорамными окнами. Конференция «Диалоги» проводится в девятый раз, в этом году ее тема – создание и развитие в бывших фабричных корпусах арт-кластеров.

Гости и спикеры конференции одними из первых, до официального открытия, увидели бывшее фабричное четырехэтажное здание, теперь совмещающее функции дневной кофейни, городской гостиной и многопрофильной событийной площадки.

На сессии «Запуск креативного кластера: кейс команды «Адонис» Ян Ярмощук поделился спецификой проектирования подобных площадок. В свою очередь, директор креативного кластера «Адонис» Марат Фаткулин и программный директор Диана Гильмутдинова расскажут о настоящих и ближайших планах развития пространства.

Фото: Оксана Романова / «Татар-информ»