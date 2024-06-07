Ян Непомнящий встретился с юными шахматистами в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани в стенах Республиканской шахматной школы имени Рашида Нежметдинова стартовал этап детского Кубка России по шахматам «Мемориал Р. Г. Нежметдинова».

В турнире принимают участие 480 юных спортсменов из 27 регионов России, большинство из нашей республики – порядка 300 человек. Призовой фонд турнира составил более 500 тыс. рублей. Плюс коробочка с вкуснейшим чак-чаком победителю каждой партии. До завершения турнира 13 июня за призы будут бороться дети в четырех возрастных группах: мальчики и девочки до 9, 11, 13 лет, юноши и девушки до 15 лет. А всю площадку у входа в шахматную школы заполнили взволнованные родители юных шахматистов, тут же можно было приобрести самую разную шахматную литературу.

9 июня состоится блиц-турнир 1.800 плюс детский блиц-турнир. 11 июня юные шахматисты проведут сеанс игры с казанским гроссмейстером Артемом Тимофеевым. По ходу турнира дети имеют возможность бесплатно посетить Национальный музей РТ, Музей Казанского Кремля. Дополнительные призы от спонсоров (казанский Зооботсад, цирк, театр кукол, ТЮЗ и др.) получат победители и призеры Кубка.

А в день открытия турнира юные шахматисты встретились, пообщались, подучили автографы, сфотографировались с двукратным вице-чемпионом мира, двукратным чемпионом России и двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России, чемпионом Европы Яном Непомнящим.

Сильнейший на сегодня шахматист России внимательно наблюдал и комментировал детские партии. А затем сам сел за доску в сеансе одновременной игры с двадцатью сильнейшим шахматистами турнира (15 из них представляли РТ, пятеро – Москву, Санкт-Петербург, Саратов и Чувашию).

Нашел Непомнящий время и для общения с казанскими журналистами, в ходе которого поговорил, понятное дело, о детских шахматах, казанской школе, изменениях в этой древнейшей игры.

«Довольно часто я встречаюсь с юными шахматистами, стараюсь передать опыт, активировать на дальнейшие занятия. А сегодня здесь большой фестиваль, очень много детей, целый час мне задавали вопросы. Мне было очень приятно. Главное, что детям интересно и приносит удовольствие.

Чем человек моложе, тем лучше он воспринимает новую информацию, но в шахматах еще и опыт важен. А здесь ребята здорово играют, я видел и комментировал ряд партий. Видно, что они много занимаются и много знают. Большие молодцы. Но по одной партии судить о перспективах ребенка тяжело, бывают яркие партии и не очень. Видно, что отдельные ребята очень способные.

Только если стереть все знания, накопленные за сто с лишним лет, тогда возможна борьба любого прежнего чемпиона с нынешним. А так разница в опыте и знаниях дает о себе знать. Допустим, экс-чемпион мира Гарри Каспаров* ныне играет раз в год, и вряд ли он сможет составит конкуренцию действующих мастерам.

Я давно, с 2014 года не был в Казани, когда играл в Суперфинале чемпионата России, который проводился в Кремле. С тех пор город тяжело узнать. Что до казанской шахматной школы, то в ней всегда есть преемственность, сильные гроссмейстеры, например, Артем Тимофеев, очень сильный шахматист, игравший за сборную России. Сейчас к вам переехал Владислав Артемьев, тоже очень сильный шахматист, чемпион Европы 2019 года. Проводится «Мемориал Нежметдинова», это один из легендарных советских шахматистов. Вам есть, чем гордится».

* Признан иностранным агентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.